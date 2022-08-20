Екс-форвард Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані має щонайменше два варіанти продовження кар'єри в Європі.

Кавані досягнув принципової домовленості з Вільяреалом щодо можливого приходу, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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"Жовта субмарина" попросила 35-річного ветерана дочекатись матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів – тоді Едінсон знатиме напевно, чи братиме він участь у найпрестижнішому клубному турнірі. Ніцца ж має намір випередити Вільяреал та підписати Кавані якомога швидше.

До слова, минулий сезон Едінсон провів у Манчестер Юнайтед, де загалом зіграв у 20 матчах та відзначився 2 голами та асистом. Наразі уругваєць перебуває в статусі вільного агента.

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