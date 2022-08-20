Кавани достиг принципиальной договоренности с Вильяреалом по поводу возможного прихода, сообщает инсайдер Николо Скира.

Боруссия Д получила шанс подписать Кавани – переговоры уже стартовали

"Желтая субмарина" попросила 35-летнего ветерана дождаться ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов – тогда Эдинсон будет знать наверняка, примет ли он участие в самом престижном клубном турнире. Ницца же намерена опередить Вильяреал и подписать Кавани как можно скорее.

К слову, прошлый сезон Эдинсон провел в Манчестер Юнайтед, где в общей сложности сыграл в 20 матчах и отличился 2 голами и ассистом. В настоящее время уругваец находится в статусе свободного агента.

Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо впервые без очков, двойное фиаско Украины с лучиком надежды и начало краха России