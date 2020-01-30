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Кавані залишиться в ПСЖ – Атлетіко не зміг домовитись щодо трансферної компенсації

18:52 63 Читать на русском
Кавані залишиться в ПСЖ – Атлетіко не зміг домовитись щодо трансферної компенсації
Едінсон Кавані / Фото з відкритих джерел

Схоже, нападнику збірної Уругваю Едінсону Кавані доведеться відпрацювати свій контракт з паризьким клубом до кінця.

Уругвайський форвард французького ПСЖ Едінсон Кавані продовжить виступи за свій клуб, повідомляє видання L'Équipe. Керівництво мадридського Атлетіко не змогло домовитись з босами чемпіона Франції і очікує на 32-річного футболіста уже влітку.

Кавані відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед

В ході переговорів "матрацники" двічі покращували свою пропозицію (до 15 млн євро), але "червоно-сині" відмовилися відпускати гравця менше ніж за 20 млн євро без урахування бонусів. Таким чином, по закінченню сезону Кавані стане вільним агентом і мадридці зроблять усе можливе, аби гравець опинився саме у їхньому клубі.

Нагадаємо, Кавані виступає за ПСЖ з 2013 року. У поточному сезоні Ліги 1 уругваєць провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює уругвайця у 25 млн євро.

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