Кавані може стати порятунком Барселони у разі провалу з двома основними кандидатами

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані має шанс повернутись у Прімеру.

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані може продовжити кар'єру в Барселоні, повідомляє видання Sport.es.

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Уругваєць може стати альтернативою для босів каталонського клубу у випадку, якщо не вдасться переманити Лаутаро Мартінеса з Інтера чи П'єр-Емеріка Обамеянга з Арсенала.

33-річний нападник, поточний контракт якого з паризьким клубом закінчується 30 червня, не планує продовжувати угоду з ПСЖ і, як наслідок, вже найближчим часом стане вільним агентом.

Нагадаємо, окрім Атлетіка, Кавані цікавився Наполі, за який гравець виступав з 2010 по 2013 рік, а також міланський Інтер. До слова, у поточному сезоні уругваєць провів за ПСЖ 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 3 результативних передачі. Transfermarkt оцінює Едінсона у 20 млн євро.

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