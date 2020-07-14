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Кавани ответил Бекхэму на приглашение в Интер Майами

13:28 - Читати українською
Кавани ответил Бекхэму на приглашение в Интер Майами
Эдинсон Кавани / Фото AFP

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани пока не собирается покорять МЛС.

Представители Интер Майами во главе с владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом длительное время вели переговоры с агентами Эдинсона Кавани, но в итоге получили отказ, сообщает Calciomercato.

Кавани может стать спасением Барселоны в случае провала с двумя основными кандидатами

33-летний уругваец решил, что хочет еще выступать в европейских чемпионатах. Стоит отметить, что контракт Эдинсона с ПСЖ завершуться этим летом, и стороны решили не продолжать сотрудничество.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Кавани провел 14 матчей, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами. Форвард защищал цвета парижан с 2013 года.

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Теги
Эдинсон Эдинсон Кавани Дэвид Дэвид Бекхэм ПСЖ ПСЖ Франция МЛС Интер Майами Интер Майами Трансферы ПСЖ
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