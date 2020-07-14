Кавани ответил Бекхэму на приглашение в Интер Майами

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани пока не собирается покорять МЛС.

Представители Интер Майами во главе с владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом длительное время вели переговоры с агентами Эдинсона Кавани, но в итоге получили отказ, сообщает Calciomercato.

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33-летний уругваец решил, что хочет еще выступать в европейских чемпионатах. Стоит отметить, что контракт Эдинсона с ПСЖ завершуться этим летом, и стороны решили не продолжать сотрудничество.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Кавани провел 14 матчей, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами. Форвард защищал цвета парижан с 2013 года.

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