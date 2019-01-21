Кавані роздумує над завершенням кар'єри в Уругваї

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані може завершити кар'єру на батьківщині, в Уругваї.

"Я не знаю, чи поїду на батьківщину після завершення контракту. Мені майже 32, і я про це також думаю. Повернутись у свою країну, бути з родиною, родичами – я думаю про це", – цитує Кавані AS.

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Нападник розпочав кар'єру у клубі Данубіо, що базується в столиці Уругваю Монтевідео. Далі в його кар'єрі були Палермо, Наполі, а в 2013 році гравець перейшов у ПСЖ. Разом з парижанами 4 рази виграв Лігу 1.

ПСЖ у сезоні 2018/19 впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції з 53 очками, маючи при цьому 2 гри в запасі.

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