toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Кавани размышляет над завершением карьеры в Уругвае

21 января 06:00 66 Читати українською
Кавани размышляет над завершением карьеры в Уругвае
Эдинсон Кавани / соцсети

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может завершить карьеру на родине, в Уругвае.

"Я не знаю, поеду ли на родину после завершения контракта. Мне почти 32, и я об этом также думаю. Вернуться в свою страну, быть с семьей, родственниками – я думаю об этом", – цитирует Кавани AS.

Лига 1: Лион на последних секундах фантастического матча победил Сент-Этьен в Ронском дерби, Марсель обыграл Кан

Нападающий начал карьеру в клубе Данубио, базирующемся в столице Уругвая Монтевидео. Далее в его карьере были Палермо, Наполи, а в 2013 году игрок перешел в ПСЖ. Вместе с парижанами 4 раза выиграл Лигу 1.

ПСЖ в сезоне 2018/19 уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 53 очками, имея при этом 2 игры в запасе.

10 years challenge: как изменились Роналду, Месси, Модрич и компания с 2009 года

Теги
Трансферы Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
54
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук