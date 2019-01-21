Кавани размышляет над завершением карьеры в Уругвае

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может завершить карьеру на родине, в Уругвае.

"Я не знаю, поеду ли на родину после завершения контракта. Мне почти 32, и я об этом также думаю. Вернуться в свою страну, быть с семьей, родственниками – я думаю об этом", – цитирует Кавани AS.

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Нападающий начал карьеру в клубе Данубио, базирующемся в столице Уругвая Монтевидео. Далее в его карьере были Палермо, Наполи, а в 2013 году игрок перешел в ПСЖ. Вместе с парижанами 4 раза выиграл Лигу 1.

ПСЖ в сезоне 2018/19 уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 53 очками, имея при этом 2 игры в запасе.

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