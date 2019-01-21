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Ліга 1: Ліон на останніх секундах фантастичного матчу переміг Сент-Етьєн у Ронському дербі, Марсель обіграв Кан

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Ліга 1: Ліон на останніх секундах фантастичного матчу переміг Сент-Етьєн у Ронському дербі, Марсель обіграв Кан
Ромен Амума / ФК Сент-Етьєн

Ліон у найпринциповішому для себе матчі на останніх секундах вирвав перемогу у Сент-Етьєна, Марсель впорався з Каном.

Франція. Ліга 1, 21 тур

Ренн – Монпельє – 0:0

Анже – Нант – 1:0

Гол: Фулжене, 90+4

Кан – Марсель – 0:1

Гол: Сансон, 47

Бордо – Діжон – 1:0

Гол: Корнеліус, 77

Вилучення: Амальфітано, 34 (Діжон)

Сент-Етьєн – Ліон – 1:2

Голи: Амума, 22 – Фекір, 65 (пен.), Дембеле, 90+4

Сент-Етьєн та Ліон зустрілись на Жоффруа Гішар у Ронському дербі. Обидві команди ведуть боротьбу за Лігу чемпіонів. Вже в першому таймі Ромен Амума замкнув подачу зверху та відкрив рахунок у матчі. У другому таймі "ткачі" почали перехоплювати ігрову перевагу і заробили пенальті, яке реалізував Набіль Фекір. Але фантастична гра голкіперів Антоні Лопеша та Стефана Руфф'є не дозволяла рахунку змінитись, але на останніх секундах матчу Мусса Дембеле замкнув подачу до штрафного і вирвав перемогу для Ліона.

"Ткачі" після 21 туру набрали 37 очок та вийшли на 2 сходинку в турнірній таблиці Ліги 1. Сент-Етьєн впав на 3 позицію з 36 пунктами.

Інші поєдинки завершились в основному мінімальною перемогою однією з команд, і лише Ренн та Монпельє взагалі не забивали голів.

Франція21 турСтад Раймонд Копа (Анже)

Анже - Нант: Неділя 20 січня 2019

Анже
Матч завершено
1 : 0
Нант
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Франція Анже - Нант Бордо - Діжон Кан - Марсель Ренн - Монпельє Сент-Етьєн - Ліон Ліон Ліон Марсель Марсель Ренн Ренн Бордо Бордо Сент-Етьєн Сент-Етьєн Монпельє Монпельє Кан Кан Діжон Діжон Нант Нант Анже Анже
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