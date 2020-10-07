Новоспечений форвард МЮ Едінсон Кавані заявив про свої серйозні наміри у таборі манкуніанців.

Едінсон Кавані захищатиме кольори "червоних дияволів" під легендарним 7-м номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що з цією цифрою на спині за Манчестер Юнайтед грали Ерік Кантона, Кріштіану Роналду та Девід Бекхем. Можна пригадати і інші імена, яким "сімка" не допомогла засяяти в МЮ – Анхель Ді Марія та Алексіс Санчес.

Нагадаємо, Кавані приєднався до манкуніанців на правах вільного агента на один рік з можливістю продовження угоди ще на сезон.

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