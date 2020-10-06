"Здоров'я моєї родини на першому місці. Звичайно, я думав про те, щоб кинути футбол. У мене дійсно була така можливість – можливість перестати грати і залишитися в селі, присвятити себе життю в селі. Ми пережили коронавірус разом з сім'єю і з моєю дівчиною. Правда в тому, що ми боялися його повернення. На щастя, ми всі успішно вилікувалися і зараз все чудово.

Сульшер розповів, чого очікує від Кавані у Манчестер Юнайтед

Клуби почали робити пропозиції, і я зрозумів, що хочу знайти команду. Я вважаю, що всі події в житті трапляються саме тоді, коли і повинні були відбутися. А іноді, як би сильно ви чогось не хотіли, це не трапляється. Було багато непевності і занепокоєння, минали дні, і все моє оточення хотіло знати, де я буду грати. Тепер я в Манчестер Юнайтед і всі задоволені рішенням", – цитує Кавані Goal.

Нагадаємо, Кавані приєднався до "червоних дияволів" на правах вільного агента на один рік з можливістю продовження угоди ще на сезон.

Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було