Уругвайський форвард Едінсон Кавані не шкодує про свій перехід в МЮ.

Едінсон Кавані налаштований продовжити співпрацю з Манчестер Юнайтед, повідомляє The Telegraph.

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Чинний контракт 34-річного нападника з манкуніанцями завершується влітку, в угоді є пункт щодо пролонгації ще на один рік. "Червоні дияволи" підписали Едінсона восени на правах вільного агента, до цього уругваєць захищав кольори ПСЖ.

У нинішньому сезоні АПЛ Кавані провів 17 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та двома асистами.

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