"Вони так і не запропонували мені нічого. Не було навіть такого: "Тьягу, ти приймаєш один євро, щоб залишитися з нами?". Абсолютно нічого, і це дуже засмучувало.

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Бували й гірші ситуації. Навіть в розпал пандемії у них було три місяці, щоб спланувати прощання зі мною, але нічого не було зроблено. Зрештою, я ж не був там всього один сезон або кілька місяців – вісім років у статусі капітана, який підняв низку трофеїв для цього клубу. Я заслужив набагато більше поваги, ніж отримав. Те саме відбулося з Кавані. Втім, я дійсно вдячний за все пережите в Парижі", – зізнався Сілва у інтерв'ю FourFourTwo.

Нагадаємо, 36-річний бразилець покинув ПСЖ на правах вільного агента та приєднався до Челсі.

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