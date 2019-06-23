Кауе покинув Львів

Україна — 14:40 689
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Лідер збірної Люксембургу Родрігес відмовив Динамо, щоб залишитися в чемпіонаті Японії, – ЗМІ
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Динамо підписує Караваєва: чому трансфер гравця збірної України виглядає ризикованимУкраїна — 14:15 4545
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Карпати підпишуть гравця збірної Люксембургу Мартінса, який протистояв Україні у відборі на Євро-2020, – ЗМІУкраїна — 13:39 2125
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