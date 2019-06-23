Кауе покинув Львів

Бразильський нападник Кауе да Сілва завершив свої виступи в складі Львова.

"Містяни" оголосили про припинення співпраці з легіонером на офіційному сайті.

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Керівництво шостої команди УПЛ вирішило не продовжувати орендну угоду 22-річного гравця, який належить Палмейрасу. Кауе у весняній частині чемпіонату зіграв всього в трьох матчах за Львів і жодними результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, команда Блавацького посіла останню сходинку у верхній шістці УПЛ і залишилася без єврокубків на наступний сезон.

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