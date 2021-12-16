П'єрлуїджі Колліна відправив іменитого поляка судити турнір у Катарі, але той не зміг уникнути скандалу. Вибух стався у поєдинку 1/2 фіналу, де господарі протистояли Алжиру.

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"Лиси пустелі" тримали мінімальну перевагу із середини другого тайму, але Марциняк додав 7 хвилин. На останніх секундах Катар забив рятівний м'яч, який рефері чомусь довго обговорював з VAR. Нічого кримінального не знайшли, тому команди продовжили гру, морально готуючись до екстратаймів. Втім, Марциняк довго не давав фінальний свисток і дочекався аж 106-ї хвилини, щоб призначити пенальті у ворота господарів. Белаїлі реалізував "позначку" лише з добивання і приніс Алжиру путівку у фінал. Цікаво, що гості вбігли у карний маданчик до першого удару, але Марциняк навіть не думав обговорювати це порушення з VAR. Зрештою, фінальний свисток пролунав на 109-й хвилині.

Робота 40-річного поляка викликала величезний резонанс. Рефері підозрюють радше не у засуджуванні господарів майбутнього ЧС, а в можливому бажанні уникнути екстратаймів. Влітку Марциняк переніс коронавірус, через який був змушений пропустити Євро-2020. Шимон ще довго скаржився на проблеми із серцем та різкі напади втоми, тому цього разу міг просто поберегти себе у другорядному турнірі.

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