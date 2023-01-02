Катар припинив співпрацю з Феліксом Санчесом, осоромившись на ЧС-2022. Господарі Мундіалю програли всі три матчі на груповому етапі (проти Нідерландів, Еквадору та Сенегалу), показавши дуже слабкий футбол.

Збірна Катару позбулася головного тренера після жахіття на домашньому ЧС-2022

У Катарі розпочали пошуки нового тренера для збірної. Головним претендентом на посаду став Карлуш Кейруш, повідомляє Tasnim News Agency. Рішення буде прийнято після Кубку Перської затоки, який відбудеться на початку січня.

Кейруш перед цим працював у збірній Ірану, яку покинув за підсумками ЧС-2022, не виконавши завдання виходу з групи. Карлуш також відомий роботою з Алексом Фергюсоном в МЮ та короткими періодами на чолі збірних Португалії, Колумбії та Єгипту.

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