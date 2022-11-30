"Хлопці та дорогі друзі! У футболі немає поняття моральної перемоги, але немає нічого ганебного, коли ти не досягаєш своєї мрії, хоча зробив усе можливе, показав бажання і менталітет переможця.

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Я пишаюся вами, ви були чудовими на полі та за його межами. Для мене було честю та привілеєм бути частиною цієї футбольної родини. Я вірю, що ви заслуговуєте на повагу – як країна і як любителі футболу. Бажаю вам усім щастя, миру, успіхів та здоров'я. Дякую", – написав Кейруш в Instagram.

Іменитий португалець працював у збірній Ірану з 2011 по 2019 рік, а перед чемпіонатом світу повернувся, екстрено замінивши Драгана Скочіча. Виступ на Мундіалі вийшов невдалим – третє місце у групі з Англією, США та Уельсом. В останньому турі підопічні Кейруша поступилися американцям, що і стало фатальним.

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