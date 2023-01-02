Катар прекратил сотрудничество с Феликсом Санчесом, опозорившись на ЧМ-2022. Хозяева Мундиаля проиграли все три матча на групповом этапе (против Нидерландов, Эквадора и Сенегала), показав очень слабый футбол.

Сборная Катара избавилась от главного тренера после ужаса на домашнем ЧМ-2022

В Катаре приступили к поиску нового тренера для сборной. Главным претендентом на должность стал Карлуш Кейруш, сообщает Tasnim News Agency. Решение будет принято после Кубка Персидского залива, который состоится в начале января.

Кейруш перед этим работал в сборной Ирана, которую покинул по итогам ЧМ-2022, не выполнив задачу выхода из группы. Карлуш также известен работой с Алексом Фергюсоном в МЮ и короткими периодами во главе сборных Португалии, Колумбии и Египта.

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