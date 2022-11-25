Збірна Катару в рамках 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022 приймає Сенегал. Стартові склади та послання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 2-го туру групового етапу ЧС-2022 пройде у місті Доха на стадіоні Аль-Тамама. Обидві команди після першого поєдинку мають по нуль очок, тож сьогодні їм потрібно перемагати за будь-яку ціну. Телатрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному.

Катар – Сенегал: ЧС-2022 купили, а конкурентну команду – ніт

Стартові склади

Катар:

Сенегал:

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