Анонс і прогноз матчу 2-го туру ЧС-2022 у групі А. Ще одна поразка тієї чи іншої збірної стане для неї фатальною.

Чемпіонат світу-2022. 2 тур. Група А

25 листопада, 15:00. Доха, стадіон Аль-Тумама

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Перед матчем-відкриття ЧС-2022 між Катаром та Еквадором циркулювали конспіративні версії, мовляв, господарі Мундіалю купили перемогу. Навіть конкретний рахунок називався – 1:0 на користь катарців. Гол мав залетіти у другому таймі.

Але всі підозри полетіли шкереберть вже з перших хвилин, коли Еквадор буквально зім’яв своїх опонентів і, попри скасований м’яч, продовжив натиск, вирішивши долю поєдинку ще до перерви на відпочинок. Катар проти не найсильнішої збірної навіть за мірками Південної Америки постав абсолютно незрозумілою субстанцією. Без злагодженої командної гри, без агресії в атаці, без характеру, без жодного удару в площину воріт еквадорців. Ймовірно, Катар виявиться найслабшою збірною за всю історію чемпіонатів світу.

Збірна пофігістів: Катар – найгірша команда в історії Мундіалів

Інша справа – Сенегал. Чинні чемпіони Африки грали проти фаворита групи – Нідерландів – і гідно трималися аж до 84 хвилини. У підсумку команда Алью Сіссе поступилася з аналогічним рахунком (0:2), але це поразка, за яку зовсім не соромно. Атакам "Левів Теранги" вкрай бракує Садьйо Мане, який травмувався незадовго до Мундіалю. Ймовірно, не зіграє сьогодні і досвідчений опорник Шейку Куяте, який звернувся до лазарету після першого туру. Але це не перешкоджає Сенегалу націлюватися на вихід з групи. І першим кроком до мети повинна стати звитяга над убогим Катаром.

"Ми проаналізували свої помилки та готові до гри, – запевняє натомість Фелікс Санчес, головний тренер збірної господарів. – Бачили, що усі команди виступили добре. Чемпіонат світу – найбільш конкурентний турнір. Знаємо, наскільки сильним є Сенегал, і зробимо все можливе, щоб контролювати гру".

Та чомусь більше віриться в те, що місцеві вболівальники знову не досидять на трибунах до фінального свистка. Світові ЗМІ облетіли кадри з матчу-відкриття, коли надто вразливі катарці покидали стадіон вже після першого тайму, залишивши після себе порожні сектори. Чемпіонат світу купили, а ось конкурентну команду – ніт.

Орієнтовні склади на матч Катар – Сенегал

Катар: Аль-Шіб – Мігел, Аль-Раві, Хоухі, Хассан, Ахмед – Аль-Хайдос, Будіаф, Хатем – Алі, Афіф

Сенегал: Е. Менді – Сабалі, Кулібалі, Сіссе, Якобс – П.-М. Сарр, Н. Менді – Д’ятта, І. Гуйє, І. Сарр – Діа

Прогноз Футбол – 0:2

Знову ж таки, відштовхуємося від першого туру. Катар зіграв настільки слабко, що важко виділити хоча б якусь світлу пляму в його складі. І захист, і атака проявили себе однаково жалюгідно. Сенегал постав монолітом, який, при вдалому збігу обставин, міг не те що не програти Нідерландам, але й вирвати перемогу. Тож перші три очки, на нашу думку, дістануться "Левам Теранги".

Нідерланди вигризли перемогу в стартовому матчі ЧС-2022 – солідний Сенегал знайшов заміну Мане, але пробачив фавориту