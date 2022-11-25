Катар – Сенегал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
14:51 - Читати українською
Сборная Катара в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 принимает Сенегал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 пройдет в городе Доха на стадионе Аль-Тамама. Обе команды после первого тура имеют по ноль очков, поэтому сегодня им нужно побеждать любой ценой. Телатрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільном.
Катар – Сенегал: ЧМ-2022 купили, а конкурентную команду – нет
Стартовые составы
Катар:
Сенегал:
Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катара
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter