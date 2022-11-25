Сборная Катара в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 принимает Сенегал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 пройдет в городе Доха на стадионе Аль-Тамама. Обе команды после первого тура имеют по ноль очков, поэтому сегодня им нужно побеждать любой ценой. Телатрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільном.

Катар – Сенегал: ЧМ-2022 купили, а конкурентную команду – нет

Стартовые составы

Катар:

Сенегал:

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