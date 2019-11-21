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Кассано пояснив, чому Ювентус не тріумфує у Серії А сезону 2019/20

00:18 17 Читать на русском
Кассано пояснив, чому Ювентус не тріумфує у Серії А сезону 2019/20
Антоніо Кассано / Фото ФК Інтер

Скандальний екс-форвард збірної Італії Антоніо Кассано оцінив турнірну ситуацію у Серії А.

"Інтер – фаворит нинішнього сезону. Нагадує мені Ювентус в перший сезон з Конте. Я був в Мілані, і ми поступилися їм в боротьбі за Скудетто.

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Якщо Юве втратить кілька очок, а Інтер продовжить створювати тиск, то Конте візьме титул.

Звичайно, Ювентус досить сильний для чемпіонства. У туринців є два склади, команда залишається найсильнішою в Серії А. Проте, можна відразу зрозуміти, що вони націлені на Лігу чемпіонів в цьому сезоні", – цитує Кассано Football Italia.

Після 12-ти турів чемпіонату Італії Ювентус лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на одне очко.

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