Кассано пояснив, чому Ювентус не тріумфує у Серії А сезону 2019/20

Скандальний екс-форвард збірної Італії Антоніо Кассано оцінив турнірну ситуацію у Серії А.

"Інтер – фаворит нинішнього сезону. Нагадує мені Ювентус в перший сезон з Конте. Я був в Мілані, і ми поступилися їм в боротьбі за Скудетто.

Інтер роз'яснив ситуацію із "чорною міткою" Конте

Якщо Юве втратить кілька очок, а Інтер продовжить створювати тиск, то Конте візьме титул.

Звичайно, Ювентус досить сильний для чемпіонства. У туринців є два склади, команда залишається найсильнішою в Серії А. Проте, можна відразу зрозуміти, що вони націлені на Лігу чемпіонів в цьому сезоні", – цитує Кассано Football Italia.

Після 12-ти турів чемпіонату Італії Ювентус лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на одне очко.

"Збиті льотчики" на чолі з Ніндзя – Кальярі шокував Серію А з Маліновським та вже замахнувся на Лігу чемпіонів