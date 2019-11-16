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Інтер роз'яснив ситуацію із "чорною міткою" Конте

16:25 343 Читать на русском
Інтер роз'яснив ситуацію із "чорною міткою" Конте
Антоніо Конте / LaPresse

Міланський Інтер частково спростував інформацію щодо погроз на адресу головного тренера "нерадзуррі" Антоніо Конте.

"У зв'язку з опублікованими сьогодні повідомленнями, клуб хотів би уточнити, що особисто Антоніо Конте не отримував жодного листа з погрозами й, відповідно, не звертався до поліції самостійно.

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Лист надійшов саме до клубу, тому згідно з протоколом поведінки в таких ситуаціях, ми передали його до компетентних органів", – ідеться в заяві міланського Інтера, опублікованій La Gazzetta dello Sport.

Відзначимо, раніше з'явилася інформація про отримання італійським тренером конверта з кулею – традиційним символом залякування в Італії. Пізніше дружина Антоніо Конте це спростувала.

Після призначення влітку керманичем "нерадзуррі" 50-річний фахівець став об'єктом критики тіфозі Ювентуса, за який він провів 16 років у статусі гравця та головного тренера.

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Італія Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте
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