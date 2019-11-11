toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН РАСИЗМ У ФУТБОЛІ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЖУНІОР МОРАЄС

Кассано після скандальної витівки Роналду пригадав курйозний випадок зі своєї кар'єри

15:42 593 Читать на русском
Кассано після скандальної витівки Роналду пригадав курйозний випадок зі своєї кар'єри
Кріштіану Роналду / Getty images

Колишній форвард Роми Антоніо Кассано висловився про поведінку нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, який покинув стадіон, не дочекавшись закінчення матчу з Міланом (1:0).

77’ Пауло Дибала
 
77’ Пауло Дибала

"Роналду справді поїхав за три хвилини до завершення гри? Це заборонено, тому що після матчу проводиться допінг-контроль. Зі мною таке сталося 12 років тому на матчі Рома – Лаціо. Капелло замінив мене, я зірвався і поїхав додому.

Роналду, розлючений заміною, покинув стадіон до завершення матчу з Міланом

Однак мені довелося повернутися, тому що в той день я повинен був пройти перевірку на допінг, і якби я її пропустив, мені загрожувала дискваліфікація на два роки", – цитує Кассано Corriere dello Sport.

Нагадаємо, головний тренер туринців Мауріціо Саррі на 55-й хвилині матчу 12-го туру Серії А проти Мілана замінив Роналду, який відразу пішов у роздягальню. Замість нього на полі з'явився форвард Пауло Дибала, який забив переможний гол. Пізніше 34-річний гравець поїхав зі стадіону, коли до фінального свистка залишалося ще три хвилини.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду

blog_ava
"Сало в Бразилії", хто принизив фанів Динамо, або Яка світла пляма расистського скандалу з Тайсоном: реакція соцмереж
14:00
6093
Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Ювентус - Мілан Антоніо Кассано Антоніо Кассано
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
1
год
:
42
хв
Туреччина
19:00
Ісландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук