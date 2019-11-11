Кассано після скандальної витівки Роналду пригадав курйозний випадок зі своєї кар'єри

Колишній форвард Роми Антоніо Кассано висловився про поведінку нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, який покинув стадіон, не дочекавшись закінчення матчу з Міланом (1:0).

"Роналду справді поїхав за три хвилини до завершення гри? Це заборонено, тому що після матчу проводиться допінг-контроль. Зі мною таке сталося 12 років тому на матчі Рома – Лаціо. Капелло замінив мене, я зірвався і поїхав додому.

Роналду, розлючений заміною, покинув стадіон до завершення матчу з Міланом

Однак мені довелося повернутися, тому що в той день я повинен був пройти перевірку на допінг, і якби я її пропустив, мені загрожувала дискваліфікація на два роки", – цитує Кассано Corriere dello Sport.

Нагадаємо, головний тренер туринців Мауріціо Саррі на 55-й хвилині матчу 12-го туру Серії А проти Мілана замінив Роналду, який відразу пішов у роздягальню. Замість нього на полі з'явився форвард Пауло Дибала, який забив переможний гол. Пізніше 34-річний гравець поїхав зі стадіону, коли до фінального свистка залишалося ще три хвилини.

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