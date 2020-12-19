"Роналду – професіонал, який стежить за собою, добре харчується і приділяє потрібну увагу відпочинку. Його успіхи – результат життя, яке присвячене футболу. Плюс він чудовий атлет.

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Досягти усього цього йому допомагає внутрішній голод і бажання розвиватися, щоб стати ще кращим. Протистояння з Ліонелем Мессі теж допомогло йому стати кращим. Завдяки своєму професіоналізму і амбітності він досягнув вершини світу футболу", – цитує Касільяса The National News.

Нагадаємо, Кріштіану захищав кольори Реала у 2009-2018 роках, після чого перебрався до табору Ювентуса.

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