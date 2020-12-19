"Роналду – профессионал, который следит за собой, хорошо питается и уделяет нужное внимание отдыху. Его успехи – результат жизни, которая посвящена футболу. Плюс он прекрасный атлет.

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Достичь всего этого ему помогает внутренний голод и желание развиваться, чтобы стать еще лучше. Противостояние с Лионелем Месси тоже помогло ему стать лучше. Благодаря своему профессионализму и амбициозности он достиг вершины мира футбола", – цитирует Касильяса The National News.

Напомним, Криштиану защищал цвета Реала в 2009-2018 годах, после чего перебрался в стан Ювентуса.

FIFA The Best 2020: Месси "определился" с новым клубом, унизил тер Штегена и получил нож в спину, а Роналду – лицемер?