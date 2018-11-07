Касільяс встановив неймовірне досягнення за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Легендарний воротар Реала, а нині голкіпер Порту Ікер Касільяс має право називати себе головним ветераном ЛЧ.

Матч 4-го туру груповго етапу Ліги чемпіонів Порту – Локомотив (4:1) дозволив Касільясу оновити свій власний рекорд.

Іспанський голкіпер провів 175-й матч у Лізі чемпіонів, що є абсолютним рекордом в історії турніру.

Порту – Локомотив – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Найближчим переслідувачем Касільяса за цим показником є 33-річний нападник Ювентуса Кріштіану Роналду – 159 матчів. Трійку закриває легенда Барселони Хаві (157).

Нагадаємо, до переходу в Порту Ікер захищав кольори Реала, з яким вигравав Лігу чемпіонів три рази (2000, 2002, 2014 роках).