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Касільяс встановив неймовірне досягнення за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

10:23 763 Читать на русском
Касільяс встановив неймовірне досягнення за кількістю матчів у Лізі чемпіонів
Ікер Касільяс / Фото з соцмереж

Легендарний воротар Реала, а нині голкіпер Порту Ікер Касільяс має право називати себе головним ветераном ЛЧ.

Матч 4-го туру груповго етапу Ліги чемпіонів Порту – Локомотив (4:1) дозволив Касільясу оновити свій власний рекорд.

Іспанський голкіпер провів 175-й матч у Лізі чемпіонів, що є абсолютним рекордом в історії турніру.

Порту – Локомотив – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Найближчим переслідувачем Касільяса за цим показником є 33-річний нападник Ювентуса Кріштіану Роналду – 159 матчів. Трійку закриває легенда Барселони Хаві (157).

Нагадаємо, до переходу в Порту Ікер захищав кольори Реала, з яким вигравав Лігу чемпіонів три рази (2000, 2002, 2014 роках).

Ліга чемпіонів4 турЕстадіо ду Драгау (Порту)

Порту - Локомотив Москва: Вівторок 06 листопада 2018

Порту
Матч завершено
4 : 1
Локомотив Москва
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Теги
Ліга чемпіонів Ікер Касільяс Ікер Касільяс Реал Мадрид Реал Мадрид Порту Порту Порту - Локомотив Москва
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