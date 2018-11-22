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Дрогба: Якщо Моурінью очолить Манчестер Сіті, то виграє чемпіонство тричі поспіль

12:29 428 Читать на русском
Дрогба: Якщо Моурінью очолить Манчестер Сіті, то виграє чемпіонство тричі поспіль
Дідьє Дрогба та Жозе Моурінью/ Фото ФК Челсі

Екс-нападник лондонського Челсі Дідьє Дрогба заступився за головного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, якого критикують через невдалі виступи клубу.

"Думаю, якщо поставити Моурінью в Манчестер Сіті, то він двічі або тричі візьме чемпіонство. Його критикують, тому що він весь час перемагав, перемагав і перемагав, а зараз результати трохи гірші.

Дрогба натякнув, що може повернутися на поле

Думаю, він все ще знаходиться на високому рівні. Погляньте на інших тренерів, що були в МЮ в останні роки. Нелегко приходити після сера Алекса Фергюсона, та й бюджет, який був у них раніше, відрізняється від того, що є зараз.

Люди звертають свою увагу лише на найкращих, а він якраз є одним з них. Ось, чому йому так дістається.

Зрештою, він всього лише людина. Він намагається змінюватися, саме це відрізняє найкращих тренерів", – цитує Дрогба видання Mirror.

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Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Челсі Челсі
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