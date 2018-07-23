Касільяс підтримав Каріуса після чергової порції фейлів

Колишній воротар збірної Іспанії, кіпер Порту Ікер Касільяс заступився за свого колегу з англійського Ліверпуля Лоріса Каріуса, який знову припустився серйозних помилок у матчі проти Борусії Д (1:3) у рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

"Коли ці випади проти Каріуса завершаться? Існують набагато серйозніші проблеми в світі. Залиште хлопця в спокої! Він така ж людина, як і всі ми", – написав Касільяс у своєму твіттері.

Міжнародний Кубок чемпіонів: Борусія здобула вольову перемогу над Ліверпулем

Відзначимо, що німецький кіпер Ліверпуля відзначився двома промахами в спарингу проти дортмундської Борусії. Вже на старті поєдинку Каріус необачно вийшов із воріт і ледь не пропустив із центра поля. Під завісу ж матчу воротар невдало відбив перед собою удар Пулішіча, що дозволило молодому Ларсену спокійно добити м'яч у сітку.