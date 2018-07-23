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Касільяс підтримав Каріуса після чергової порції фейлів

11:41 8 Читать на русском
Касільяс підтримав Каріуса після чергової порції фейлів
Лоріс Каріус / Getty Images

Колишній воротар збірної Іспанії, кіпер Порту Ікер Касільяс заступився за свого колегу з англійського Ліверпуля Лоріса Каріуса, який знову припустився серйозних помилок у матчі проти Борусії Д (1:3) у рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

"Коли ці випади проти Каріуса завершаться? Існують набагато серйозніші проблеми в світі. Залиште хлопця в спокої! Він така ж людина, як і всі ми", – написав Касільяс у своєму твіттері.

Міжнародний Кубок чемпіонів: Борусія здобула вольову перемогу над Ліверпулем

Відзначимо, що німецький кіпер Ліверпуля відзначився двома промахами в спарингу проти дортмундської Борусії. Вже на старті поєдинку Каріус необачно вийшов із воріт і ледь не пропустив із центра поля. Під завісу ж матчу воротар невдало відбив перед собою удар Пулішіча, що дозволило молодому Ларсену спокійно добити м'яч у сітку.

Товариські матчі

Ліверпуль - Борусія Дортмунд: Неділя 22 липня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 3
Борусія Дортмунд
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Теги
Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль Порту Порту Англія Ліверпуль - Борусія Дортмунд Ікер Касільяс Ікер Касільяс
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