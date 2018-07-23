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Касильяс поддержал Кариуса после очередной порции фейлов

11:44 106 Читати українською
Касильяс поддержал Кариуса после очередной порции фейлов
Лорис Кариус / Getty Images

Бывший вратарь сборной Испании, кипер Порту Икер Касильяс вступился за своего коллегу из английского Ливерпуля Лориса Кариуса, вновь допустившего серьезные ошибки в матче против Боруссии Д (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов.

"Когда эти нападки на Кариуса закончатся? Существуют гораздо более серьезные проблемы в мире. Оставьте парня в покое! Он такой же человек, как и все мы", – написал Касильяс в своем твиттере.

Международный Кубок чемпионов: Боруссия добыла волевую победу над Ливерпулем

Напомним, что немецкий кипер Ливерпуля отметился двумя промахами в спарринге против дортмундской Боруссии. Уже на старте поединка Кариус опрометчиво вышел из ворот и едва не пропустил с центра поля. Под занавес же матча вратарь неудачно отбил перед собой удар Пулишича, что позволило молодому Ларсену спокойно добить мяч в сетку.

Товарищеские матчи

Ливерпуль - Боруссия Дортмунд: Воскресенье 22 июля 2018

Ливерпуль
Матч окончен
1 : 3
Боруссия Дортмунд
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Теги
Англия Лорис Кариус Лорис Кариус Ливерпуль Ливерпуль Порту Порту Ливерпуль - Боруссия Дортмунд Икер Касильяс Икер Касильяс
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