Касильяс поддержал Кариуса после очередной порции фейлов

Бывший вратарь сборной Испании, кипер Порту Икер Касильяс вступился за своего коллегу из английского Ливерпуля Лориса Кариуса, вновь допустившего серьезные ошибки в матче против Боруссии Д (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов.

"Когда эти нападки на Кариуса закончатся? Существуют гораздо более серьезные проблемы в мире. Оставьте парня в покое! Он такой же человек, как и все мы", – написал Касильяс в своем твиттере.

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Напомним, что немецкий кипер Ливерпуля отметился двумя промахами в спарринге против дортмундской Боруссии. Уже на старте поединка Кариус опрометчиво вышел из ворот и едва не пропустил с центра поля. Под занавес же матча вратарь неудачно отбил перед собой удар Пулишича, что позволило молодому Ларсену спокойно добить мяч в сетку.