Міжнародний Кубок чемпіонів: Борусія здобула вольову перемогу над Ліверпулем

Слідом за Манчестер Сіті, в рамках міжнародного Кубка чемпіонів, дортмундська Борусія обіграла і Ліверпуль.

Не надто цікавий матч порадував глядачів чотирма забитими м'ячами. Ними, відверто кажучи, і не пахло – команди грали неквапливо, і лише Ліверпуль більш-менш йшов вперед. За весь перший тайм обидва колективи завдали по одному удару в сторону воріт суперника.

Проте, ставка німецької команди на контратаки зіграла бездоганно. Допоміг і вихід Крістіана Пулішіча, який перед рідною публікою намагався проявити себе найбільш яскраво – на рахунку 19-річного американця дубль і гольова передача.

В цілому дивовижний результат з огляду на те, що сезон АПЛ починається вже через два тижні, тоді як до старту Бундесліги ще місяць. Втім, треба звернути увагу на те, що за Ліверпуль не зіграло "чарівне тріо" Салах-Фірміно-Мане. Всі три футболісти були присутні на стадіоні, але в заявку на матч не потрапили.

Міжнародний Кубок чемпіонів

Ліверпуль – Борусія Д – 1:3

Голи: ван Дейк, 25 – Пулішіч, 66 (пен), 89, Ларсен, 90+2.