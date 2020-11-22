Нагадаємо, 39-річний Касільяс є вихованцем "вершкових", але в 2015-му покинув Реал та перейшов у Порту. За час кар'єри в Мадриді знаменитий кіпер тричі виграв ЛЧ та 5 разів став чемпіоном Іспанії. У складі збірної Іспанії переміг на ЧС-2010 та двічі підняв над головою Кубок Європи – зокрема, переміг у фіналі Євро-2012 на НСК Олімпійський (4:0 проти Італії).

Касільяс зізнався, на кого рівнятиметься у тренерській кар'єрі

"Найгірший спогад у кар'єрі – це пам'ять про мій відхід з Реала. На мою думку, такий крок не відповідав як цьому клубу, так і футболістові, який провів у команді стільки років", – цитує Касільяса El Pais.

До слова, Ікер остаточно завершив кар'єру в серпні 2020-го, так і не оговтавшись від інфаркту. Іспанець балотувався на посаду очільника місцевої федерації футболу, але згодом зняв свою кандидатуру.

Чому не варто сумувати за відходом Касільяса з футболу – незірковість, провальне капітанство в Реалі та прозаїчний фінал