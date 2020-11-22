Напомним, 39-летний Касильяс является воспитанником "сливочных", но в 2015-м покинул Реал и перешел в Порту. За время карьеры в Мадриде знаменитый кипер трижды выиграл ЛЧ и 5 раз стал чемпионом Испании. В составе сборной Испании победил на ЧМ-2010 и дважды поднял над головой Кубок Европы – в частности, победил в финале Евро-2012 на НСК Олимпийский (4:0 против Италии).

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"Худшее воспоминание в карьере – это память о моем уходе из Реала. По моему мнению, такой шаг не отвечал как этому клубу, так и футболисту, который провел в команде столько лет", – цитирует Касильяса El Pais.

К слову, Икер окончательно завершил карьеру в августе 2020-го, так и не оправившись от инфаркта. Испанец баллотировался на пост главы местной федерации футбола, но впоследствии снял свою кандидатуру.

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