"З моменту мого інфаркту минуло вже півтора року, кардіолог дав мені дозвіл жити нормальним життям. Чим займуся? Природно, залишуся у футболі. Я бачу багато варіантів, де я міг би бути корисний.

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Якщо стану тренером, то буду схожий, швидше за все, на Зідана, Дель Боске або Анчелотті. Хоча у мене був інший характер на полі.

З нинішніх воротарів мені подобаються Тер Штеген і Облак, вони дуже важливі для своїх команд. Куртуа в Реалі теж грає на належному рівні. Ці троє для мене вищі за всіх інших", – цитує Касільяса Marca.

Нагадаємо, 39-річний Ікер протягом 16-ти сезонів захищав кольори мадридського Реала, а в 2015-му перебрався до Порту.

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