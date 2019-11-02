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Каштру зізнався, чому вирішив вдатися до масштабної ротації в матчі з Карпатами

19:04 522 Читать на русском
Каштру зізнався, чому вирішив вдатися до масштабної ротації в матчі з Карпатами
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями після матчу 13-го туру УПЛ проти львівських Карпат.

 
Андрій Борячук 10’
Віктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрій Борячук
58’ Віктор Коваленко
64’ Тете

"Ми прекрасно знали, що Карпати зіграли внічию з Динамо. Був дуже складний матч, і вони досягли відмінного результату. Не можна ставити одних і тих же хлопців на Олександрію, Динамо і Карпати – це було б самогубство для нас.

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Не варто забувати, що через чотири дні поєдинок із загребським Динамо. Карпати це чи інший клуб, нам потрібно було провести ротацію. Ніяких сумнівів в силі суперника не було, навпаки, думаю, футбол уже довів, що простих команд немає. Кожен опонент заслуговує максимального поваги, тому що результати можуть бути зовсім несподіваними.

Команда, що йде на першому місці, може втратити очки з тією, що замикає таблицю. Моя повага до Карпат максимальна. Але ми не могли проводити одним складом три матчі поспіль, беручи до уваги поєдинок з Динамо (Загреб) наступного тижня. Плюс я довіряю всім футболістам, які у нас є.

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Був хороший початок Шахтаря і повне домінування до першого гола. Потім Карпати зреагували, стали пресингувати вище, створили певні складнощі при нашому розіграші від воріт, ми перестали контролювати матч, але в другому таймі цей контроль повернули. Змінили деякі позиції. Крайні захисники були занадто високо, практично нарівні з вінгерами, тому один футболіст Карпат міг контролювати двох. Після першого тайму скорегували деталі. Забили в правильні моменти, грати було комфортно", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

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15:55
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Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Карпати - Шахтар
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