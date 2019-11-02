Каштру признался, почему решил прибегнуть к масштабной ротации в матче с Карпатами

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями после матча 13-го тура УПЛ против львовских Карпат.

"Мы прекрасно знали, что Карпаты сыграли вничью с Динамо. Был очень сложный матч, и они достигли отличного результата. Нельзя ставить одних и тех же ребят на Александрию, Динамо и Карпаты – это было бы самоубийство для нас.

Эпичный ляп Пидкивки и шедевр Тете в видеообзоре матча Карпаты – Шахтер – 0:3

Не стоит забывать, что через четыре дня поединок с загребским Динамо. Карпаты это или другой клуб, нам нужно было провести ротацию. Никаких сомнений в силе соперника не было, наоборот, думаю, футбол уже доказал, что простых команд нет. Каждый оппонент заслуживает максимального уважения, потому что результаты могут быть совершенно неожиданными.

Команда, которая идет на первом месте, может потерять очки с той, что замыкает таблицу. Мое уважение к Карпатам максимально. Но мы не могли проводить одним составом три матча подряд, учитывая поединок с Динамо (Загреб) на следующей неделе. Плюс я доверяю всем футболистам, которые у нас есть.

Шахтер экспериментальным составом разгромил Карпаты, сыграв посредственный матч – дикий фейл Пидкивки и джокер Коваленко

Было хорошее начало Шахтера и полное доминирование до первого гола. Затем Карпаты среагировали, стали прессинговать выше, создали определенные сложности при нашем розыгрыше от ворот, мы перестали контролировать матч, но во втором тайме этот контроль вернули. Изменили некоторые позиции. Крайние защитники были слишком высоко, практически наравне с вингерами, поэтому один футболист Карпат мог контролировать двух. После первого тайма скорректировали детали. Забили в правильные моменты, играть было комфортно", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.