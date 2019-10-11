toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020

Марлос здобув нагороду найкращого гравця Шахтаря у вересні

18:46 10 Читать на русском
Марлос здобув нагороду найкращого гравця Шахтаря у вересні
Марлос / Фото ФК Шахтар

Хавбек Марлос здобув перемогу у голосуванні за найкращого гравця минулого місяця у складі донецького Шахтаря.

Півзахисник збірної України здобув впевнену перемогу у голосуванні фанатів "гірників", інформує офіційний сайт Шахтаря.

УПЛ визначила найкращого гравця та тренера чемпіонату у вересні

Марлос майже в два рази перевершив Жуніора Мораєса і Тайсона, які замкнули трійку лідерів за підсумками вересня. У активі переможця 3 голи у п'яти матчах цього місяця. Екс-гравець Металіста також отримав виклик до збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Литви та Португалії.

Нагадаємо, що Марлос відзначився забитим м'ячем у першому матчі проти литовців, який закінчився розгромною перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:0.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

blog_ava
Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020
Теги
Збірна України Марлос Марлос Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
53
хв
Україна
21:45
Литва
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук