Марлос здобув нагороду найкращого гравця Шахтаря у вересні

Хавбек Марлос здобув перемогу у голосуванні за найкращого гравця минулого місяця у складі донецького Шахтаря.

Півзахисник збірної України здобув впевнену перемогу у голосуванні фанатів "гірників", інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Марлос майже в два рази перевершив Жуніора Мораєса і Тайсона, які замкнули трійку лідерів за підсумками вересня. У активі переможця 3 голи у п'яти матчах цього місяця. Екс-гравець Металіста також отримав виклик до збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Литви та Португалії.

Нагадаємо, що Марлос відзначився забитим м'ячем у першому матчі проти литовців, який закінчився розгромною перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:0.

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