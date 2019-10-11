Шахтар відзвітував за сезон 2018/19 – неймовірні прибутки "гірників"

Президент Шахтаря Рінат Ахметов підбив підсумки сезону 2018/19 для "гірників".

"У сезоні 2018/19 Шахтар втретє поспіль зробив "золотий дубль" – виграв чемпіонство і Кубок України. Це говорить про одне: команда продовжує демонструвати стабільно високий рівень в грі і результатах, навіть незважаючи на те, що ось уже який рік грає далеко від рідного дому. Але тим цінніша кожна наша перемога.

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Великий внесок в успіх Шахтаря в звітному році вніс Паулу Фонсека. Хотів би подякувати Паулу і його тренерський штаб за 7 трофеїв, завойованих протягом трьох останніх сезонів – 3 чемпіонства, 3 Кубка і 1 Суперкубок України.

До того ж, саме в сезоні 2018/19 Шахтар став найтитулованішим клубом в Україні. 34 трофеї, за кожним з яких – величезна праця тренерського штабу, футболістів, менеджменту і співробітників", – йдеться у зверненні Ахметова.

Зазначимо, що прибуток Шахтаря у сезоні 2018/19 від ФІФА та УЄФА становить 1,6 млрд грн, ще 680 млн – від комерційної діяльності. При цьому, "гірники" сплатили 512 млн грн податків.

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