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Каштру: Тепер тільки Аталанта буде в думках Шахтаря

21:49 85 Читать на русском
Каштру: Тепер тільки Аталанта буде в думках Шахтаря
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу в 17-му турі УПЛ над Олімпіком (3:0).

4’ Микола Матвієнко
77’ Марлос
90+1’ Ісмаїлі
 
4’ Микола Матвієнко
77’ Марлос
90+1’ Ісмаїлі

"Обговорювали другий гол з Срною. Відмінний гол, команда розкрила зону в правильний час, в правильному місці. У футболі є свій таймінг. У цьому голі все було зіграно своєчасно. Гол нас порадував ще й тому, що Марлос тільки повернувся після травми.

Шахтар розгромив Олімпік, готуючись до вирішального матчу Ліги чемпіонів, і збільшив відрив від Динамо

На тренуваннях ми постійно робимо аналіз, прогнозуємо склад. У нас ще деякий час до матчу з Ліги чемпіонів. Тепер тільки Аталанта буде в наших думках. До цього я про них не думав, це небезпечно. Футбол мене навчив, що можна думати тільки про одну грі. Потрібна максимальна концентрація.

Зіткнення Пятова і Балашова? Нас цікавить здоров'я гравця, а не можливість або неможливість його виступу в наступному матчі. Думали, що буде все набагато гірше. Переживали за нього як за людину. Але це був тільки переляк, нічого серйозного", – сказав Каштру в ефірі ТК Футбол.

У чому Маліновський перевершує всіх – українець отримає новий шанс, або Як Аталанта залякує Шахтар 87-річним рекордом

blog_ava
У чому Маліновський перевершує всіх – українець отримає новий шанс, або Як Аталанта залякує Шахтар 87-річним рекордом
19:50
4023
Теги
Шахтар - Олімпік Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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