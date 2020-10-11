"З першого дня в Шахтарі наш успішний шлях ми будували задля головної мети – здобути титул. У мене була ціль – стати чемпіоном. Я хотів бути в клубі, який дозволить боротися за золото.

Ахметов оцінив сезон 2019/20 у виконанні Шахтаря – президент "гірників" окремо виділив Каштру та Срну

Йдучи в Шахтар, розумів, яка відповідальність чекає. Знав, що це топ-клуб зі статусом у Європі, і потрібно віддавати всі свої сили, щоб здобувати титули. Шахтар завжди грає, щоб перемагати і радувати своїх уболівальників захоплюючим футболом. Наше завдання – розвивати всіх футболістів, і молодих хлопців зокрема, в колективному контексті", – цитує слова Луїша Каштру офіційний сайт Шахтаря з посиланням на щорічний звіт клубу.

Нагадаємо, Каштру очолив Шахтар минулого літа. Поточний сезон команда розпочала не надто вдало – "гірники" розташувались на 4-му місці після п'яти турів. Також незабаром донеччани розпочнуть свій шлях в ЛЧ – у групі їм протистоятимуть Реал, Інтер та Борусія М.

"Успіх без відчуття успіху". Німецькі ЗМІ – про нерви, дисципліновану Україну, фарс Бущана та шок від Олімпійського