"С самого первого дня в Шахтере мы наш успешный путь строили с главной целью – заработать титул. У меня была цель – стать чемпионом. Я хотел быть в клубе, который позволит бороться за золото.

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Идя в Шахтер, понимал, какая ответственность предстоит. Знал, что это топ-клуб с именем в Европе, и нужно отдавать все свои силы, чтобы зарабатывать титулы. Шахтер всегда играет, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков зрелищным футболом. Наша задача – развивать всех футболистов, и молодых ребят в частности, в коллективном контексте", – цитирует слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера со ссылкой на ежегодный отчет клуба.

Напомним, Каштру возглавил Шахтер прошлым летом. Текущий сезон команда начала не слишком удачно – "горняки" расположились на 4-м месте после пяти туров. Также вскоре дончане начнут свой путь в ЛЧ – в группе им будут противостоять Реал, Интер и Боруссия М.

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