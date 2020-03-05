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Каштру: Поєдинок проти СК Дніпро-1 був одним із найкращих матчів Шахтаря

00:05 157 Читать на русском
Каштру: Поєдинок проти СК Дніпро-1 був одним із найкращих матчів Шахтаря
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями від матчу 21-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Провели дуже компетентну гру і перемогли. Створили дуже багато моментів, але реалізували не все. Вітаю всю команду з результатом – не тільки тих, хто був на полі, але всіх хлопців, які працюють з нами для того, щоб Шахтар виступав в чемпіонаті так, як зараз.

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Іноді, коли хтось перемагає, починають недооцінювати його суперника. А нам протистояла компетентна команда. Завдяки тому, що ми робили на полі, можливо, всім здалося, що гра далася легко. Я не скажу, що матч був надскладним, але, коли ми аналізували суперника, прекрасно розуміли, що доведеться виконати складну роботу. Вітаю своїх гравців з тим, як вони проявили себе на полі.

Так, голи на перших хвилинах зняли з нас тиск. Було дуже важливо показати хороший футбол і добитися результату. Поза всякими сумнівами, це був один з найкращих матчів Шахтаря. Ми дійсно мали дуже багато моментів навіть у другому таймі. Не реалізували всі, але в футболі так буває.

Крім результату мене цікавить, щоб команда атакувала разом, оборонялася разом, реагувала на втрату м'яча, йшла високо пресингувати, контролювала певну глибину, проводила різноманітні атаки з варіативністю в центрі і на флангах, притискала суперника, граючи на його половині. Все це нам вдалося", – поділився Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - СК Дніпро-1 Шахтар Шахтар
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