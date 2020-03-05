Каштру: Поєдинок проти СК Дніпро-1 був одним із найкращих матчів Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями від матчу 21-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

"Провели дуже компетентну гру і перемогли. Створили дуже багато моментів, але реалізували не все. Вітаю всю команду з результатом – не тільки тих, хто був на полі, але всіх хлопців, які працюють з нами для того, щоб Шахтар виступав в чемпіонаті так, як зараз.

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Іноді, коли хтось перемагає, починають недооцінювати його суперника. А нам протистояла компетентна команда. Завдяки тому, що ми робили на полі, можливо, всім здалося, що гра далася легко. Я не скажу, що матч був надскладним, але, коли ми аналізували суперника, прекрасно розуміли, що доведеться виконати складну роботу. Вітаю своїх гравців з тим, як вони проявили себе на полі.

Так, голи на перших хвилинах зняли з нас тиск. Було дуже важливо показати хороший футбол і добитися результату. Поза всякими сумнівами, це був один з найкращих матчів Шахтаря. Ми дійсно мали дуже багато моментів навіть у другому таймі. Не реалізували всі, але в футболі так буває.

Крім результату мене цікавить, щоб команда атакувала разом, оборонялася разом, реагувала на втрату м'яча, йшла високо пресингувати, контролювала певну глибину, проводила різноманітні атаки з варіативністю в центрі і на флангах, притискала суперника, граючи на його половині. Все це нам вдалося", – поділився Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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