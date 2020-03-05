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Каштру: Поединок против СК Днепр-1 был одним из лучших матчей Шахтера

00:08 5 Читати українською
Каштру: Поединок против СК Днепр-1 был одним из лучших матчей Шахтера
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями от матча 21-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Провели очень компетентную игру и победили. Создали очень много моментов, но реализовали не все. Поздравляю всю команду с результатом – не только тех, кто был на поле, но всех ребят, которые работают с нами для того, чтобы Шахтер выступал в чемпионате так, как сейчас.

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Иногда, когда кто-то побеждает, начинают недооценивать его соперника. А нам противостояла компетентная команда. Благодаря тому, что мы делали на поле, возможно, всем показалось, что игра далась легко. Я не скажу, что матч был выполнимым, но, когда мы анализировали соперника, прекрасно понимали, что придется выполнить сложную работу. Поздравляю своих игроков с тем, как они проявили себя на поле.

Да, голы на первых минутах сняли с нас давление. Было очень важно показать хороший футбол и добиться результата. Вне всяких сомнений, это был один из лучших матчей Шахтера. Мы действительно имели очень много моментов даже во втором тайме. Не реализовали все, но в футболе так бывает.

Кроме результата меня интересует, чтобы команда атаковала вместе, оборонялась вместе, реагировала на потерю мяча, шла высоко прессинговать, контролировала определенную глубину, проводила различные атаки с вариативностью в центре и на флангах, прижимала соперника, играя на его половине. Все это нам удалось", – поделился Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

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Шахтер – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было
4 марта
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Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - СК Днепр-1 Шахтер Шахтер
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