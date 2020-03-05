Каштру: Поединок против СК Днепр-1 был одним из лучших матчей Шахтера

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями от матча 21-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

"Провели очень компетентную игру и победили. Создали очень много моментов, но реализовали не все. Поздравляю всю команду с результатом – не только тех, кто был на поле, но всех ребят, которые работают с нами для того, чтобы Шахтер выступал в чемпионате так, как сейчас.

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Иногда, когда кто-то побеждает, начинают недооценивать его соперника. А нам противостояла компетентная команда. Благодаря тому, что мы делали на поле, возможно, всем показалось, что игра далась легко. Я не скажу, что матч был выполнимым, но, когда мы анализировали соперника, прекрасно понимали, что придется выполнить сложную работу. Поздравляю своих игроков с тем, как они проявили себя на поле.

Да, голы на первых минутах сняли с нас давление. Было очень важно показать хороший футбол и добиться результата. Вне всяких сомнений, это был один из лучших матчей Шахтера. Мы действительно имели очень много моментов даже во втором тайме. Не реализовали все, но в футболе так бывает.

Кроме результата меня интересует, чтобы команда атаковала вместе, оборонялась вместе, реагировала на потерю мяча, шла высоко прессинговать, контролировала определенную глубину, проводила различные атаки с вариативностью в центре и на флангах, прижимала соперника, играя на его половине. Все это нам удалось", – поделился Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

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