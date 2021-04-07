"Біля мене був Сергій Палкін, а переді мною – склад. Я почувався дуже впевнено, але, знаєте, коли ти не маєш за своєю спиною серйозних трофеїв, то думаєш, чи зможеш ти. Це те саме, що зараз відбувається у Барселоні... Ми говоримо про тріумфи на серйозному рівні.

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Тоді я відчував дух і думав, що ок, слава Богу, я відчуваю. Це один із способів мотивувати себе. Зараз я – дуже мотивований. Ми хочемо стати українськими чемпіонами, працюємо над цим із перших хвилин. Це наша головна ціль, а іншою метою було продовження шляху в єврокубках", – зізнався Каштру в інтерв'ю Youtube-каналу Шахтаря.

До слова, минулого року "гірники" стали чемпіонами України, випередивши друге місце (Динамо) на рекордні 23 залікові бали. Зараз Шахтар відстає від киян на 7 пунктів після 20-ти зіграних турів.

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