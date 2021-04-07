"Возле меня был Сергей Палкин, а передо мной – склад. Я чувствовал себя очень уверенно, но, знаете, когда ты не имееш за своей спиной серьезных трофеев, то думаешь, сможешь ли ты. Это то же самое, что сейчас происходит в Барселоне... Мы говорим о триумфах на серьезном уровне.

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Тогда я чувствовал дух и думал, что ок, слава Богу, я чувствую. Это один из способов мотивировать себя. Сейчас я – очень мотивирован. Мы хотим стать украинским чемпионами, работаем над этим с первых минут. Это наша главная цель, а другой целью было продолжение пути в еврокубках", – признался Каштру в интервью Youtube-каналу Шахтера.

К слову, в прошлом году "горняки" стали чемпионами Украины, опередив второе место (Динамо) на рекордных 23 зачетных баллв. Сейчас Шахтер отстает от киевлян на 7 пунктов после 20-ти сыгранных туров.

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