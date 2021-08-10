59-річний португалець уклав контракт із "червоними лицарями". Він працюватиме на Близькому Сході протягом найближчого року, інформує офіційний сайт клубу.

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Каштру також цікавились Аль-Гарафа та Фенербахче, однак фахівець обрав Аль-Духайль, який є семиразовим чемпіоном Ліги зірок. У минулому сезоні команда посіла друге місце в чемпіонаті, поступившись Аль-Садду.

Нагадаємо, Луїш Каштру очолював Шахтар з червня 2019-го. Загалом у 84 матчах під керівництвом португальця "гірники" здобули 51 перемогу та 16 раз зіграли унічию. У травні цього року тренер покинув донецький клуб, а його замінив Роберто Де Дзербі.

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