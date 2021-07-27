Захисник Тоттенхема та збірної Бельгії Тобі Алдервейрелд спробує свої сили у новому чемпіонаті.

Тобі Алдервейрелд приєднався до Аль-Духайля / Сайт клубу

32-річний бельгієць приєднався до Аль-Духайля, повідомляє офіційний сайт клубу. Тобі підписав із катарцями контракт на 3 роки.

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За неофіційною інформацією, Тоттенхем виручив за продаж одного з головних ветеранів поточного складу близько 13 мільйонів фунтів. Алдервейрелд одягав футболку "шпор" останні 6 років, а в минулому сезоні провів 35 матчів та відзначився одним голом.

До переїзду в Англію Тобі на професіональному рівні встиг пограти за Атлетіко, Аякс та Саутгемптон.

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