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Каштру підбив підсумки одразу двох спарингів Шахтаря – португалець має багато претензій до підопічних

20:18 345 Читать на русском
Каштру підбив підсумки одразу двох спарингів Шахтаря – португалець має багато претензій до підопічних
Шахтар – Сеннерюск / Фото ФК Шахтар

Шахтар протягом одного дня провів 2 контрольних матчі проти Македонії ГП (2:0) та Сеннерюска (2:2) відповідно.

Товариські матчі
Шахтар
2
2 : 2
2
Сеннерюск
16:00 05:02:2020
завершено
 

"Ранковий поєдинок був простішим. Суперник був не дуже сильним, ми розвивали свою гру і перемогли. Команда виглядала набагато кращою в першому таймі.

У другому таймі ми створювали хаос, були неорганізовані. Втрачали м'яч, вигравали, знову втрачали. Команда не грала так інтенсивно. Але перемога цілком закономірна, перевага була велика.

Другий матч ми почали не дуже добре. Втратили величезну кількість м'ячів на початку атаки. Суперник постійно проходив в небезпечні зони, створював моменти. З 25-ї хвилини першого тайму ми зреагували, команда додала. З тих пір контролювали гру. Протягом другого тайму втримували перевагу.

Потім знову втратили м'яч, суперник провів швидку атаку, здобув нічию. Але ми контролювали гру, чого не було до 25-ї хвилини", – сказав Каштру для Youtube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" вже 20 лютого зустрінуться з Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Динамо – Олімпія: онлайн-трансляція матчу
16:57
4985
Теги
Товариські матчі Товариські матчі Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Сеннерюск
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