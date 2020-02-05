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Каштру подвел итоги сразу двух спаррингов Шахтера – у португальца много претензий к подопечным

20:18 22 Читати українською
Каштру подвел итоги сразу двух спаррингов Шахтера – у португальца много претензий к подопечным
Шахтер – Сеннерюск / Фото ФК Шахтер

Шахтер в течение одного дня провел 2 контрольных матча против Македонии ГП (2:0) и Сеннерюска (2:2) соответственно.

Товарищеские матчи
Шахтер
2
2 : 2
2
Сённерьюск
16:00 05:02:2020
завершено
 

"Утренний поединок был проще. Соперник был не очень сильным, мы развивали свою игру и победили. Команда выглядела намного лучше в первом тайме.

Во втором тайме мы создавали хаос, были неорганизованны. Теряли мяч, выигрывали, вновь теряли. Команда не играла так интенсивно. Но победа вполне закономерна, преимущество было велико.

Второй матч мы начали не очень хорошо. Потеряли огромное количество мячей в начале атаки. Соперник постоянно проходил в опасные зоны, создавал моменты. С 25-й минуты первого тайма мы отреагировали, команда прибавила. С тех пор контролировали игру. В течение второго тайма удерживали преимущество.

Затем снова потеряли мяч, соперник провел быструю атаку, завоевал ничью. Но мы контролировали игру, чего не было до 25-й минуты", – сказал Каштру для Youtube-канала Шахтера.

Напомним, "горняки" уже 20 февраля встретятся с Бенфикой в ​​рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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