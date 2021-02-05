"Була певна нестабільність у плануванні, якісь ігри скасували, проте загалом ми досягнули своїх цілей. Передусім, футболісти перебувають у гарних фізичних кондиціях. Попри те, що сьогодні вони демонстрували певну втому, яка залежала від нашої роботи останніми днями, фізично, тактично і навіть ментально команда готова.

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Ми дуже впевнені перед другою частиною чемпіонату, Кубком України та Лігою Європи. Їдемо з Туреччини з цілковитою впевненістю: хлопці відновлені. Були травми, які гравці вже подолали. Усі готові.

Гра Бораца у глухій обороні? Подібно до того, що відбувається в нашому чемпіонаті. Суперники сідають, закривають блок, жодного вільного простору для атак немає. Там нам і слід працювати – поблизу лінії оборони супротивника. Необхідно створювати зони, проходити між лініями, дуже швидко тримати м’яч. Це було відпрацьовано, особливо в першому таймі.

У другому суперник майже не володів м’ячем, однак ми не змогли створити стільки, скільки до перерви. У першому таймі ми долали суперника краще. Проте коли говорити щодо зон і простору – так, дуже складно грати проти таких команд.

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Було дуже важливо поїхати звідси без травм, з відновленими гравцями, з гарним командним духом. Ми великі оптимісти: минулого сезону так було і зараз геть так само. У нас мета – виграти чемпіонат, Кубок України й провести гідну кампанію в Лізі Європи.

І для цього потрібні всі – усі мають бути підготовленими. Наразі всі хлопці почуваються добре фізично, в нас майже немає жодних проблем, немає травм. Ми дуже задоволені цими зборами", – поділився Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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