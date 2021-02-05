Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна провів бесіду із гравцем "гірників" Владиславом Вакулою, який вирушив в оренду до Маріуполя.

Як повідомляє ТаТоТаке, Срна у бесіді з Вакулою зазначив, що оренда в Маріуполь – останній шанс для Владислава. Цікаво, що наставник азовців Остап Маркевич має скептичне ставлення до новачка команди.

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Зазначається, що Десна розглядала Вакулу в статусі заміни Михайла Мудрика, проте той проявив себе на тренуваннях гірше, ніж розраховували. Також є припущення, нібито Вакула саботував перебування в чернігівському клубі, аби повернутись в Маріуполь.

Нагадаємо, хавбек перебрався з Маріуполя до донецького клубу влітку 2019 року. Закріпитися у складі "гірників" йому не вдалося – всього 4 матчі і жодної результативної дії.

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